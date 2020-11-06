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2021 yılında asgari ücret zammı ne kadar olacak! Bakan Selçuk'tan açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." açıklamasını yaptı.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı. Görüşmelerde, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu bütçeleri de ele alınacak.

''Tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum''
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı. Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum" dedi. Selçuk ayrıca, "SGK'nin 2002'de yüzde 71 olan gelirlerin giderleri karşılama oranının yıl sonunda yüzde 84 olmasını bekliyoruz." açıklaması yaptı.

Önceki asgari ücret tartışması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2020 asgari ücreti için son kez 26 Ocak’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda toplanmış, 2020 için belirlenen asgari ücret tutarı yüzde 15.03 artışla 2 bin 324 TL olmuştu. Bakan Selçuk, rakamı açıkladıktan sonra "Gönül isterdi ki bunu oy birliğiyle imzalayalım" ifadesini kullanmıştı.

Asgari ücret ne kadar?

Her yıl bir sonraki yılın asgari ücretinin belirlenmesi için yıl sonuna doğarı toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bir sonraki yıl asgari ücrete gelecek zammı belirliyor. Bu yıl 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olarak belirlenmişti.

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