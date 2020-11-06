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İşte Gizli Servis'in Joe Biden planı!

ABD seçimlerinde sona yaklaşılıyor! Washington Post gazetesi seçilme ihtimalinin artması üzerine Biden'a ek güvenlik sağlama kararı aldığı ileri sürüldü.

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Washington Post gazetesinin güvenilir kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Gizli Servis, Biden'ın şu anda sonuçları izlediği Delaware eyaletindeki Wilmington kentine ek güvenlik güçleri göndermeyi planlıyor.

Sonuçları henüz netleşmeyen seçimlerde Biden'ın seçilme ihtimalinin arttığına işaret eden kaynaklar, Gizli Servis'in de bu nedenle harekete geçtiğini aktardı.

Kaynaklar, Biden'a yönelik yeni güvenlik önlemlerinin bugün itibarıyla başlayabileceğini kaydetti. ABD'de genellikle seçim gecesi kazananın duyurulmasının ardından Gizli Servis, yeni seçilen başkanın güvenliğini sağlamaya başlıyor. Ancak bu yıl sonuçların, seçim gecesi belli olmaması nedeniyle Biden'ın güvenlik önlemleri de artırılmamıştı.

Konuya ilişkin Amerikan Gizli Servisi ve Biden'ın seçim kampanyasından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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