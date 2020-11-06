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Fenerbahçe'ye Konyaspor maçı öncesi Jose Sosa şoku

Fenerbahçe'de Jose Sosa, kasığındaki ağrı nedeniyle antrenmanı yarıda bırakırken; Konyaspor maçında kadroda olamayacak.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında ağırlayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda son taktik çalışması yapıldı.

İdmana tam kadro çıkan sarı-lacivertlilerde kasık bölgesinde ağrı hisseden Jose Sosa, çalışmayı yarıda bıraktı.

Tedavisine başlanan futbolcunun Konyaspor maçının kadrosuna alınmayacağı belirtildi.

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