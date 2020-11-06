Fenerbahçe'ye Konyaspor maçı öncesi Jose Sosa şoku
Fenerbahçe'de Jose Sosa, kasığındaki ağrı nedeniyle antrenmanı yarıda bırakırken; Konyaspor maçında kadroda olamayacak.Abone ol
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında ağırlayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda son taktik çalışması yapıldı.
İdmana tam kadro çıkan sarı-lacivertlilerde kasık bölgesinde ağrı hisseden Jose Sosa, çalışmayı yarıda bıraktı.
Tedavisine başlanan futbolcunun Konyaspor maçının kadrosuna alınmayacağı belirtildi.