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Roberto Mancini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan yazılı açıklamada; yaklaşan UEFA müsabakaları dolayısıyla teknik heyete periyodik kontroller bağlamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı belirtildi. 

Teknik direktör Roberto Mancini'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, bununla beraber herhangi bir belirti göstermediği, yürürlükteki protokoller gereği Roma’daki evinde tecrit altında olduğu ifade edildi.

Federasyonun 55 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının durumu hakkında yerel sağlık otoritelerini de bilgilendirdiği kaydedildi.

Roberto Mancini'nin UEFA ve FIGC protokolleri gereği öngörülen tedbirleri tamamladığında milli takım kampına katılacağı belirtildi.

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