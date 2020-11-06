BIST 1.192
DOLAR 8,52
EURO 10,13
ALTIN 534,83
HABER /  DÜNYA

Trump'tan yeni açıklama: Milletim için savaşacağım!

ABD'deki başkanlık seçimlerinde rakibi Joe Biden'ın gerisinde kalan Donald Trump, "yenilgiyi kabul edecek" iddialarına yaptığı açıklama ile cevap verdi.

Abone ol

Trump, seçim kampanyası aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları hala açıklanmayan seçimler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Amerikan halkının tüm oy sayım ve seçimlerin sonucunun onaylanması sürecinde tam bir şeffaflığı hak ettiğini belirten Trump, "Artık bu durum tek bir seçimle ilgili değil. Bu tüm ülkenin seçim sürecinin güvenilirliği ile ilgili." ifadesini kullandı. 

En başından beri yasal yollarla kullanılmış oyların sayılıp, yasal olmayanların sayıma dahil edilmemesi gerektiğini söylediklerini anımsatan Trump, Demokratların her fırsatta bu ilkeye karşı çıktığını kaydetti. 

Trump açıklamasında, "Amerikan halkının, hükümetimize güvenini sağlamak için bu süreçte tüm hukuki yönlerin takipçisi olacağız. Sizin ve milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim." mesajını verdi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Valiliği'nden çalışanların mesai saatine ilişkin açıklama
Gaziantep FK Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
İşte Gizli Servis'in Joe Biden planı!
Beşiktaş'ta Welinton sakatlanarak oyundan çıktı
64 yaşındaki kadına uyuşturucuyla tecavüz ettiler
Biden'ın kazandığı Georgia için yeniden sayım kararı
ÖNCEKİ HABERLER
218 internet sitesine erişim engeli
Fransa'da sahte koronavirüs test sonucu satan şebeke çökertildi
Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Meteorolojiden bir çok bölgeye sağanak uyarısı
İzmir Seferihisar'da 3,8 şiddetinde deprem
Alev Alev dizisi nerede çekiliyor hangi semtte çekimler yapılıyor?
Yorumlar 1 yorum