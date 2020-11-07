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Sergen Yalçın: Welinton çıkınca bireysel hatadan gol yedik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep'e 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Welinton'un oyundan çıkması bireysel hatalar yapmamıza yol açtı" dedi.

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Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçındaki 3-1'lik yenilginin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

"Welınton çıktı bireysel hata yaptık"
Yalçın yaptığı açıklamada, "Sürekli diyorlar ya Welinton oynamaz, nereden geldi... Welinton sakatlandıktan sonra gördük durumu. Fazla konuşmamak lazım bilmeden. Welinton'un oyundan çıkması maalesef, yediğimiz gollerde bireysel hatalar yapmamıza yol açtı." ifadelerini kullandı.

"Çok basit gol yiyoruz"
Montero ve Ersin'i açık şekilde eleştiren deneyimli hoca, "10 kişiyken 1-1'i buluyoruz. Yine ilk top gol oluyor. Bireysel hatalara çare bulamayız. Buna çözüm bulamayız. Çok basit gol yiyoruz. Kırmızı kartta Montero hata yapıyor. Ersin çıkması gerekene çıkmıyor, arada kalıyor. Aradan adam kaçırıyorlar. Elimizden gelen bir şey yok. 3 stoperim var ve bir de Erdoğan. Welinton ve Vida ile oynuyoruz, bir de Montero var zaten." şeklinde konuştu.

"Kırmızı kart motivasyonu düşürdü"
Kırmızı kartın ardından oyundan düştüklerini aktaran Sergen Hoca, "Kırmızıyla motivasyon düştü. 1-1'i bulduk ama 2 dakika sonra saçmasapan bir gol yedik. İlk gol de öyleydi. Böyle goller yersen kazanmazsın." dedi.

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