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A Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

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Türkiye'nin Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Caner Erkin, 6 Ekim 2017'deki Türkiye-İzlanda maçından bu yana ilk kez Ay Yıldızlı kadroda yer aldı.

Kadroda şu isimler yer aldı: 

Kaleci: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

Defans: Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak. Mert Çetin

Orta saha: Ömer Bayram, Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı

Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman

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