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Avrupa'daki vizon koronavirüsü aşı adaylarını tehlikeye düşürebilir

Demirören Haber Ajansı

Dünyanın en büyük vizon (mink) kürkü üreticisi Danimarka'daki çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine telef edileceği açıklandı. Sağlık yetkilileri, yaptığı açıklamada, durumun koronavirüs aşı adaylarını etkileyebileceğini ifade etti.

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Danimarka'daki çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine telef edileceği bildirildi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, düzenlediği basın toplantısında, "Mutasyon, gelecekteki koronavirüs aşılarının olması gerektiği gibi etkili olmama riski oluşturabilir. Tüm vizonların itlaf edilmesi gerekiyor" dedi.

"Mutasyon mevcut aşı adaylarını etkiler"

Sağlık yetkilileri ayrıca mutasyona uğramış virüsün 'antikorlar tarafından normal virüsle aynı derecede engellenmediği' sonucuna vardı.

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, "Çalışmalar gösteriyor ki mutasyonların mevcut Kovid-19 aşı adaylarını etkileyebileceğini göstermiştir. Bu koronavirüs aşılarının geliştirilmesine yönelik bir tehdit. Bu nedenle ulusal bir çaba göstermemiz önemli" şeklinde konuştu.

Danimarka'nın vizon karnesi

Koronavirüsün vizonlara bulaşma durumu, daha önce İspanya ve Hollanda'daki vizon çiftçiliklerinde rastlanmış; İspanya'nın Aragon bölgesinde 100 bin vizon ile Hollanda'da on binlerce vizon temmuz ayında itlaf edilmişti.

2019 yılında 4,9 milyar Danimarka kronu (yaklaşık 6,5 milyar lira) değerinde vizon derisi ihraç edildi. Vizon derisi ihracı, Danimarka ekonomisinin toplam ihracatının yüzde 3,9'unu oluşturuyor. Danimarka’nın ürettiği vizon kürklerinin en büyük müşterisi ise Çin ve Hong Kong olduğu açıklandı.  

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