Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan İzmir için uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İzmir'de deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık'' dedi.

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İZMİR'de depremin ardından eğitime uzaktan devam edilmesi kararı verilmişti. İlde eğitime verilen ara bir hafta daha uzatıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından depremin yaralarının sarıldığı İzmir'de önümüzdeki hafta da eğitim yapılmayacağını duyurdu. Ziya Selçuk, paylaşımında, "İzmir'de deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 6, 2020