Sumudica: Kontratım bitince elimi uzatır vedalaşırız gerekirse

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, ''Güzel bir galibiyet aldık aslında. Kontratım bitince elimi uzatır vedalaşırız gerekirse" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Gaziantep FK, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Rumen teknik adam "Her zaman söyledim, biz bu şehir için oynuyoruz. 1,5 senedir burada çalışıyorum, en iyi oynadığımız maçlardan biri. Geçen sene de Beşiktaş'ı yendik ama bu maçta daha iyi oynadık. Ocak ayından beri evimizde yenilmiyoruz. Bu rekoru sürdürmek istiyoruz. Önümüzde Denizlispor maçı var. Bu üç puan çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum, bugün yürekleriyle oynadılar" dedi.

Sumudica "Kontratım devam ediyor. Yerimi sağlamlaştırmak gibi bir şey yok. Sezon sonuna kadar sözleşmem var. Yönetim isterse ben seve seve devam ederim. Ekmeğimi buradan kazanıyorum, maaşımı buradan alıyorum. Basından takip ediyorum, yolların ayrılmasıyla ilgili şeyler okuyorum. Bu sorunun sebebini anlamadım. Güzel bir galibiyet aldık aslında. Kontratım bitince elimi uzatır vedalaşırız gerekirse" ifadelerini kullandı.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kart gördüğü pozisyonu anlattı.

Gaziantep FK'nın simgesinin şahin olduğunu anımsatan Rumen teknik adam, şöyle konuştu:

"Bizim bir sloganımız var, şahinler yüksekten uçar. Ben de maç sırasında bu işareti yaptım. Kimseyle savaş kavga içerisine girmek istemiyorum. Bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Maç sırasında arkamdaki taraftarlar 'beraberlik' diye bağırıyordu. Ben de onlara 'sus' işareti yaptım. Ben bir şey söylediğim zaman çarpıtılıyor, bunun için sürekli cezalandırılıyorum. Oyuncularıma da sürekli bağırıyorum ve onları motive etmek için uğraşıyorum. Eğer ben yedek kulübesinde elleri bağlı uyursam takım da uyur."

Ocak ayından beri sahalarında maç kaybetmediklerini, bu seriyi de sürdürmek istediklerini aktaran Sumudica, "Ligde 16 maç oynadık ve sadece Galatasaray'a deplasmanda yenildik. Anadolu takımı için önemli bir istatistik." dedi.

Marius Sumudica, takımın maç sırasındaki istekli görüntüsüyle ilgili bir soruyu, şöyle yanıtladı:

"Sürekli berabere kalıyoruz. Bu yüzden üstümde farklı bir baskı vardı. Bu hafta çok çalıştık ve iyi hazırlandık. Umarım böyle devam ederiz. Geçen sene başarı yakaladık, ligi 8. bitirdik. Bu gerçekten kabul gören bir başarı. Geçen sene 8. olduk bu sene daha yukarıda olacağız diye bir kural yok. Ligdeki 2. senemiz. Biz bu sene de mücadele etmeye devam ediyoruz. Takımı tekrar ilk 10'da görmek isterim. Umarım uzun süre bu ligde kalıcı oluruz."