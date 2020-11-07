İspanyollar duyurdu! Yusuf Yazıcı Barcelona yolunda

İspanyolların ünlü yayın organı AS, Yusuf Yazıcı'nın daha önce de dile getirdiği üzere hayran olduğu Barcelona'ya performansını yükselterek adım adım yaklaştığı yazıldı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Milan karşısında yaptığı 2. hat-trick ile gol krallığında zirveye yerleşen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın ismi İspanya'da konuşulmaya başlandı.

İspanyolların ünlü yayın organı AS, Yusuf Yazıcı'nın daha önce de dile getirdiği üzere hayran olduğu Barcelona'ya performansını yükselterek adım adım yaklaştığı yazıldı. Özellikle renklerinden dolayı Barcelona'ya olan hayranlığını gizlemeyen Yusuf Yazıcı, İspanya'da oynamak istediğini dile getirmişti.

İspanya'da takip edenler var

Yusuf Yazıcı, bu yılın başında verdiği röportajda kendisini İspanya'da takip eden takımlar olduğunu bilindiğini dile getirerek bu takımların isimlerini vermeyi tercih etmediğini belirtmişti.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Milan ile Lille karşılaştı. Milano'daki karşılaşmaya milli futbolcu Yusuf Yazıcı damga vurdu. Milan deplasmanında 3-0 kazanan Lille'e galibiyeti getiren golleri 21 (penaltı), 55 ve 59'da Yusuf Yazıcı attı. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Sparta Prag deplasmanından sonra Milano'da da hat-trick yapan Yusuf Yazıcı, organizasyondaki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Hayali gerçek olabilir

İspanyollar Yusuf Yazıcı'nın bu şekilde üst düzey performans gösterdiği takdirde Yusuf Yazıcı'nın İspanya hayalini gerçekleştirebileceğinin altını çizdi.