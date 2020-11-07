BIST 1.192
DOLAR 8,52
EURO 10,13
ALTIN 534,82
HABER /  SPOR

İspanyollar duyurdu! Yusuf Yazıcı Barcelona yolunda

İspanyolların ünlü yayın organı AS, Yusuf Yazıcı'nın daha önce de dile getirdiği üzere hayran olduğu Barcelona'ya performansını yükselterek adım adım yaklaştığı yazıldı.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi'nde Milan karşısında yaptığı 2. hat-trick ile gol krallığında zirveye yerleşen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın ismi İspanya'da konuşulmaya başlandı.

İspanyolların ünlü yayın organı AS, Yusuf Yazıcı'nın daha önce de dile getirdiği üzere hayran olduğu Barcelona'ya performansını yükselterek adım adım yaklaştığı yazıldı. Özellikle renklerinden dolayı Barcelona'ya olan hayranlığını gizlemeyen Yusuf Yazıcı, İspanya'da oynamak istediğini dile getirmişti.

İspanya'da takip edenler var
Yusuf Yazıcı, bu yılın başında verdiği röportajda kendisini İspanya'da takip eden takımlar olduğunu bilindiğini dile getirerek bu takımların isimlerini vermeyi tercih etmediğini belirtmişti.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Milan ile Lille karşılaştı. Milano'daki karşılaşmaya milli futbolcu Yusuf Yazıcı damga vurdu. Milan deplasmanında 3-0 kazanan Lille'e galibiyeti getiren golleri 21 (penaltı), 55 ve 59'da Yusuf Yazıcı attı. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Sparta Prag deplasmanından sonra Milano'da da hat-trick yapan Yusuf Yazıcı, organizasyondaki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Hayali gerçek olabilir
İspanyollar Yusuf Yazıcı'nın bu şekilde üst düzey performans gösterdiği takdirde Yusuf Yazıcı'nın İspanya hayalini gerçekleştirebileceğinin altını çizdi.

Haftanın oyuncusu Yusuf Yazıcı
Lille'in deplasmanda İtalyan ekibi Milan'ı 3-0 yendiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Sparta Prag karşısında 3 gol atarak en iyi oyuncu seçilen Yusuf, ikinci kez aynı başarıyı tekrarladı.

İlgili Haberler
Yusuf Yazıcı gol sevincinin sırrını anlattı UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Yusuf Yazıcı Yusuf Yazıcı Milan'ı yıktı Zlatan'ın ışığını söndürdü! Fransızların gönlünü fethetti
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'daki morgda akılalmaz olay! Ölüden aldı internette araştırdı
Cinsel ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçıyı öldürüp gömmüş
Fransa'da Türk dükkanına ırkçı saldırı polisin sözleri vahim
Ankara'da dehşet evi: Eşini, kızını ve oğlunu öldürdü
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı! MB'nin yeni Başkanı Naci Ağbal oldu
Koronavirüs bu kez bir çocuğu hayattan kopardı
ÖNCEKİ HABERLER
Falcao'dan ocak ayında ayrılık sözü: İsterseniz giderim
Yusuf Yazıcı gol sevincinin sırrını anlattı
Olayın adresi Kastamonu! 14 haneli köyde yangın: 10 ev ve bir cami yandı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Gıda fiyatları dünya genelinde 5 aydır yükselişte! FAO açıkladı
Alev Alev Çelebi Kayabeyli kimdir gerçek adı nedir Cem Bender yaşı kaç?
Yorumlar 1 yorum