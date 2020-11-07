İspanyollar duyurdu! Yusuf Yazıcı Barcelona yolunda

İspanyolların ünlü yayın organı AS, Yusuf Yazıcı'nın daha önce de dile getirdiği üzere hayran olduğu Barcelona'ya performansını yükselterek adım adım yaklaştığı yazıldı.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi'nde Milan karşısında yaptığı 2. hat-trick ile gol krallığında zirveye yerleşen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın ismi İspanya'da konuşulmaya başlandı.
İspanyolların ünlü yayın organı AS, Yusuf Yazıcı'nın daha önce de dile getirdiği üzere hayran olduğu Barcelona'ya performansını yükselterek adım adım yaklaştığı yazıldı. Özellikle renklerinden dolayı Barcelona'ya olan hayranlığını gizlemeyen Yusuf Yazıcı, İspanya'da oynamak istediğini dile getirmişti.
İspanya'da takip edenler var
Yusuf Yazıcı, bu yılın başında verdiği röportajda kendisini İspanya'da takip eden takımlar olduğunu bilindiğini dile getirerek bu takımların isimlerini vermeyi tercih etmediğini belirtmişti.
Hayali gerçek olabilir
İspanyollar Yusuf Yazıcı'nın bu şekilde üst düzey performans gösterdiği takdirde Yusuf Yazıcı'nın İspanya hayalini gerçekleştirebileceğinin altını çizdi.
Haftanın oyuncusu Yusuf Yazıcı
Lille'in deplasmanda İtalyan ekibi Milan'ı 3-0 yendiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Sparta Prag karşısında 3 gol atarak en iyi oyuncu seçilen Yusuf, ikinci kez aynı başarıyı tekrarladı.