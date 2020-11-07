Yusuf Yazıcı gol sevincinin sırrını anlattı

Lille formasıyla çıktığı iki Avrupa maçında hat-trcik yapan Yusuf Yazıcı, attığı gollerden sonra sevinme şeklinin sırrını anlatırken uyku koçu tuttuğunu da belirtti.

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UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Milan ile Lille karşılaştı. Milano'daki karşılaşmaya milli futbolcu Yusuf Yazıcı damga vurdu.

Milan deplasmanında 3-0 kazanan Lille'e galibiyeti getiren golleri 21 (penaltı), 55 ve 59'da Yusuf Yazıcı attı. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Sparta Prag deplasmanından sonra Milano'da da hat-trick yapan Yusuf Yazıcı, organizasyondaki gol sayısını 6'ya çıkardı. Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçilirken başarısının sırrını Hürriyet'e anlattı.

Uzun süredir menajer, kariyer danışmanı, spor psikoloğu ve diyetisyenden oluşan bir ekiple çalıştığını belirten 23 yaşındaki futbolcu, “Her alanın profesyonellerinden oluşan bir ekibimiz var. Sadece bugünü, yarını değil, bundan 10-15 sene sonrayı da planlıyoruz” dedi.

Uyku koçu tutmuş

Uyku koçu Nick Littlehales’ın 2 ay önce ekibe dahil olduğunu ifade eden Yusuf, “Nick’le başta iki toplantı yaptık. Günlük rutinim, alışkanlıklarım kayıt altına alındı. Sonra 80 soruluk bir test çözdük. Evin sıcaklık derecesinden, günlük beslenmeye kadar birçok veriye dayanarak bir uyku sistemi belirledik. Dinlendiğim ortamı da Nick’in tavsiyelerine göre revize ettik. Havalandırması, ışıklandırması, kullandığım yastık vs” diye konuştu.

''Fransızca derslerimi akşam saatlerine planlıyoruz''

Doğru uyku ve doğru dinlenmenin sahadaki kararlarını olumlu yönde etkilediğini ifade eden Yusuf, bir gününün nasıl geçtiğini şöyle anlattı: “Genelde sabah uyanıp evde kendime yarım saatlik bir zaman yaratıyorum dünyadaki gelişmeleri takip etmek için. Ardından tesislere geçiyorum, kahvaltı ve antrenman için. İdman sonrasında dinlenmem var. Arkasından o haftaki programa göre fitness ve ekstra antrenmanlarımı yapıyorum. Bu aralarda uygun zamanlara beslenmeyi koyuyoruz. İngilizce ve Fransızca derslerimi akşam saatlerine planlıyoruz. Düzenli aralıklarla spor psikoloğumla seanslar yapıyorum.”

Gol sevinci planlı

Yusuf Yazıcı hiçbir şeyi tesadüfe bırakmıyor, her şeyi planlı. Hatta gol sevinci bile... Bu sezon attığı gollerden sonra kollarını havaya açan Yusuf, neden bu hareketi seçtiğini şu sözlerle anlattı: "Birkaç ay önce ekiple toplantı yaparken ‘Beni ifade edecek bir gol sevinci bulalım, içinde adım ve soyadımın baş harfleri ‘Y’ olsun’ dedim. Birkaç gün sonra kariyer danışmanım Okan Can Yantır, ‘Tüm engelleri tek tek aşıyorsun. Yaşadığın yer, oyun şeklin değişiyor ama bir tek şey değişmiyor; tüm bunları Yusuf Yazıcı olarak yapıyorsun. Senin sihrin iki ‘Y’ harfi. Vücudunun ‘Y’ şekline bürüneceği bir sevinç geldi aklıma. Koştuktan sonra durup ellerini iki yana aç ve ‘Y’ harfi oluştur, ‘Yusuf Yazıcı burada’ de’ dedi. İlk duyduğumda çok hoşuma gitti. Artık böyle seviniyorum.”