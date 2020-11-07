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Fransa'da Türk dükkanına ırkçı saldırı polisin sözleri vahim

Fransa'nın kuzey batısındaki Nantes kentinde, Türklere ait bir dükkan ırkçı saldırıya uğradı. Y.B, 3 kez aradıktan sonra polislerin olay yerine geldiğini ve kendilerine "Bu, bizim için önemli bir olay değil" dediklerini belirtti.

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Nantes kentinde yaşayan Y.B, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasta kardeşinin geçen hafta kasap dükkanını bir haftalığına kapattığını söyledi.

Y.B, salı günü işten dönerken kardeşinin dükkanına yazılar yazıldığını fark ettiğini ifade etti.

Y.B, dükkana yazılan yazılar arasında, "Buradan defolun, evinize dönün", "Yaşasın domuz", Yaşasın Le Pen", "Erdoğan'a ölüm", "Fransa, Fransızlarındır", "Türklere ölüm" mesajlarının yer aldığını aktardı.

Y.B ayrıca, mesajlar arasında iki destek mesajı olduğunu da kaydetti.

 Nantes bölgesinde 7 yıldır yaşadıklarını belirten Y.B, ilk defa böyle bir olaya şahit olduklarını dile getirdi.

"Artık yeter!"

Y.B, Fransa'da son dönemde Türklere ve Müslümanlara yönelik baskıların arttığına işaret ederek, "Artık yeter! Biz Türk milleti olarak kimseye ne saldırırız, ne yanlış yaparız. Geliriz işimizi yaparız. Herkes biliyor Türk milletini." dedi.

Dükkana yazılan yazılardan 2 gün sonra da vitrinlerin kırıldığını vurgulayan Y.B, içeri girildiğini ve her yerin kırılıp döküldüğünü anlattı.

Polis 3 kez arandıktan sonra olay yerine geldi

Y.B, 3 kez aradıktan sonra polislerin olay yerine geldiğini ve kendilerine "Bu, bizim için önemli bir olay değil" dediklerini belirterek, "Bu muamele zoruma gitti. Türk kökenli olsak da doğma büyüme buralıyım, kimliğimde Fransa vatandaşı yazıyor neticede. Yine de bir şey demedik, saygımızı koruduk. Geldiler, fotoğraf çekip gittiler." ifadelerini kullandı.

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