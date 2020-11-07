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Olayın adresi Kastamonu! 14 haneli köyde yangın: 10 ev ve bir cami yandı

KASTAMONU'nun 14 haneli Tepeharman köyünde çıkan yangında 10 ev ve bir cami yandı. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtilirken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor...

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Kastamonu şehir merkezine 54 kilometre uzaklıktaki 14 haneli Tepeharman köyü alevlere teslim oldu.

Gece saatlerinde köyde Satı Hebipoğlu'na ait evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede çevredeki evlere de sıçradı.

1 cami ve 10 evin hasar gördü

İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzünü aydınlatan alevler kilometrelerce uzaktan görüldü.

1 cami ve 10 evin hasar gördüğü yangınla ilgili itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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