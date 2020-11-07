Olayın adresi Kastamonu! 14 haneli köyde yangın: 10 ev ve bir cami yandı

Cinsel ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçıyı öldürüp gömmüş

Ankara'da dehşet evi: Eşini, kızını ve oğlunu öldürdü

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı! MB'nin yeni Başkanı Naci Ağbal oldu

Koronavirüs bu kez bir çocuğu hayattan kopardı