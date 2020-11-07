Falcao'dan ocak ayında ayrılık sözü: İsterseniz giderim

Galatasaraylı golcü Radamel Falcao, ücret indirimi için yapılan görüşmelerde yöneticilere, “Eğer ocak ayında gitmemi isterseniz giderim. Bu konuda size söz verebilirim” dedi.

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Galatasaray Kulübü’nün, Covid-19 pandemisinin yol açtığı mali sorunlar ve Şampiyonlar Ligi gelirinden yoksun kaldığı için maliyetini karşılamakta zorluk yaşadığı Radamel Falcao’nun, sarı kırmızılı yönetimi rahatlatan bir söz verdiği ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; sezon başında ABD’nin Miami takımından aldığı teklifi, eşinin hamile olması nedeniyle geri çeviren Falcao, bu süreçte kendisinden yüzde 15 ücret indirimi isteyen yöneticilere ayrılık için tarih verdi.

''Gitmem yönünde bir istek gelirse hiç zorluk çıkarmam''

Yöneticilerle görüşen Falcao, şu ifadeleri kullandı; “İndirim talebinizi kabul ediyorum. Ayrıca ücretimi ödemekte zorlandığınızı biliyorum. Eğer ocak ayına kadar kulübün şartlarında bir düzelme olmazsa ve sizden de kulüpten gitmem yönünde bir istek gelirse hiç zorluk çıkarmam. Bu konuda size söz verebilirim” dediği belirtildi.

Türkiye’nin en pahalı futbolcusu

Sakatlığı sebebiyle Sivasspor maçında forma giyemeyecek olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, yıllık 5 milyon Euro’yu aşan maliyetiyle Türkiye’nin en pahalı futbolcusu.