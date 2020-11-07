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ABD'de başkanlık seçimi sona doğru yaklaşıyor! Oy sayımı sürüyor

ABD'de yüzyılın seçimi diye adlandırılan Donald Trump ile Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçiminde oy sayımında sona doğru yaklaşıldı.

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Koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde gerçekleşen seçime oy sayımı tartışmaları damgasını vurdu. Kritik rol oynaması beklenen dört eyalette Demokrat Parti adayı Joe Biden yarışı önde götürüyor.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen seçimde kesinleşen sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden 264, Cumhuriyetçi Donald Trump ise 214 delege kazandı. 270 delegeye ulaşan adayın Başkan seçileceği yarışta, kalan 270 delegenin belirlenmesi için bazı eyaletlerde oy sayımı sürüyor.

Posta yoluyla kullanılan oylar sayılıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda kişinin oyunu posta yoluyla kullanmasına dair tartışma ise hala devam ediyor. Biden tüm oyların sayılması çağrısını tekrarlarken, Trump ve ekibi posta yoluyla kullanılan oyların sayımında hile yapıldığını belirtiyor ve bazı eyaletlerde yeniden sayım istiyor.

Söz konusu tartışmalar sokağa da yansımış durumda. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bu süreçte sık sık karşı karşıya geliyor.

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