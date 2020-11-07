Sumudica'dan Beşiktaşlıları çıldırtan hareket

Sumudica, Gaziantep FK'nın Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği maçta 90+8'de Kenan Özer'in golü sonrası Beşiktaşlı yöneticilerin bulunduğu bölgeye önce "sus" işareti yaptı sonra da kartal pozu verdi.

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Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu.

Kırmızı kartın da çıktığı maçta zaman zaman iki takımın kulübeleri arasında gergin anlar yaşandı. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Marius Sumudica’nın yaptığı hareketler ise çok konuşuldu.

Sergen Yalçın tepki gösterdi

71. dakikada hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gören Marius Sumudica, 90+8'de Kenan Özer'in skoru belirleyen golü atmasının ardından büyük bir sevinç yaşadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sumudica'ya böyle tepki gösterdi.

Önce 'sus' işareti yaptı sonra kartal pozu verdi

Ev sahibi ekibin kaydettiği 3. golün ardından teknik direktör Șumudica, önce kartal pozu verdi ardından da "sus" işareti yaptı. Bu hareketler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Beşiktaş taraftarı, Sumudica'yı eleştiren binlerce tweet attı.