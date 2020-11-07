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Azerbaycan 16 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

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Azerbaycan ordusu, gece boyunca askerlere ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirmeyi sürdürüyor. 

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bölgede yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam ve Hocavend yönlerinde devam ettiği belirtildi.

16 köy daha işgalden kurtarıldı
Azerbaycan ordusunun 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı. Azerbaycan Ordusu, Fuzuli'nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyidahmedli, Korqan, Üçüncü Mahmudlu, Kacar, Divanalılar, Kubatlı'nın Gazyan, Balasoltanlı, Merdanlı, Zengilan'ın Beşdeli, Hocalı'nın Karabulak, Moşhmaat ve Hocavend'in Atakut, Tsakuri köylerini işgalden kurtardı.

Suriyeli Ermenilerin işgal altındaki Azerbaycan topraklarına yerleştirilmesine ilişkin belgeler bulundu
Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Zengilan kentinde, Ermenistan istihbaratının kullandığı binada yapılan aramada, Ermeni asıllı Suriye vatandaşlarının isimlerinin yazıldığı liste ile bazı kişilerin pasaport fotokopileri bulundu.

Zengilan bölgesine yerleştirildiği belirlendi
Araştırmalar sonucu, listede adı geçen 60 Suriyeli Ermeni'nin (toplam 19 aile), işgal altındaki topraklarda Ermenistan'ın yürüttüğü yasa dışı yerleşim sürecinde Zengilan bölgesine yerleştirildiği belirlendi.

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