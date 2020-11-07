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Adana Demirspor'da 29 koronavirüs vakası maç erteletti

Adana Demirspor, İstanbulspor maçı öncesinde 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. İstanbulspor - Adana Demirspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

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TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da İstanbulspor maçı öncesinde 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Adana Demirspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İstanbulspor A.Ş maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır."

İstanbulspor - Adana Demirspor maçı ertelendi
Öte yandan TFF, yarın oynanması planlanan İstanbulspor - Adana Demirspor maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

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