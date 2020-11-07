Sultanbeyli’de ikamet eden şehit ailelerine ve gazilere temizlik seti dağıtılıyor

Sultanbeyli Kaymakamlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Sultanbeyli’de ikamet eden toplam 165 şehit ailesi ve gaziye temizlik seti dağıttı.

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Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkânlarıyla koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Sultanbeyli’de ikamet eden toplam 165 Şehit ailesi ve Gaziye içerisinde dezenfektan, kolonya, maske ve Sultanbeyli Kaymakamı Metin KUBİLAY’ın mesajının yer aldığı temizlik setlerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin KUBİLAY konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Tüm Dünya ile birlikte ülkemizin de zor günlerden geçtiği koronavirüs salgını sürecinde Şehit yakınlarımızın ve Gazilerimizin her zamankinden daha çok yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle Vatanımız, Milletimiz ve Bayrağımız uğruna canlarını hiçe sayarak şehadet şerbetini içen Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Kahraman Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.