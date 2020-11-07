BIST 1.192
DOLAR 8,52
EURO 10,13
ALTIN 534,82
HABER /  SPOR

Türkiye-Slovenya Hentbol maçı iptal edildi

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'ta Slovenya ile oynayacağı mücadele corona virüs nedeniyle ertelendi.

Abone ol

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Eskişehir'de yarın oynanması planlanan maçın konuk takımın bazı sporcularının yeni tip corona virüs (covid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendiği kaydedildi.

Milli takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Hollanda'ya 27-26 yenilmişti.

Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) internet sitesinde yer alan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle elemelerde 4 Kasım'dan bu yana 15 maçın ertelendiği, bu karşılaşmaların tarihlerinin daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmet Metiner, Ali Babacan'la ilgili hiç bilinmeyen anısını paylaştı
Kulis haberi! Esnek çalışma modeli, Erdoğan'ın direktifiyle tekliften çıkarılabilir
Bülent Arınç: Biden seçilirse Türkiye-ABD ilişkileri daha iyi olur
ABD başkanlık seçiminde son durum kritik eyalette öne geçen isim değişti
Mehmet Ceyhan: Covid-19 tanısı konulmadan aspirin kullanımı öldürebilir
Azerbaycan 16 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı!
ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık çalışanlarının bulunduğu otomobil Ihlara Vadisi'ne uçtu
Rize’de heyelan; 3 ev boşaltıldı
Aziz Yıldırım: Yakın zamanda konuşacağım
Bomba iddia! James Jeffrey seçim sonuçlanmadan görevi bırakıyor
Real Madrid'de Hazard ve Casemiro'nun testleri pozitif!
Alev Alev Çelebi Kayabeyli kimdir gerçek adı nedir Cem Bender yaşı kaç?
Yorumlar