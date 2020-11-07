Mehmet Metiner, Ali Babacan'la ilgili hiç bilinmeyen anısını paylaştı

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken bir anektod paylaştı.

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Twitter hesabından DEVA lideri Babacan'ın bakanlık yaptığı dönemde yaşanan bir anısını anlatan Mehmet Metiner, Babacan'ın bakanlık yaptığı dönemde başka bir bakanla birlikte, Erdoğan ile görüşürken ayakta beklediklerini ardından "Emredersiniz" diyerek gittiklerini söyledi.

"Diğer kısmı bende kalsın..."

Metiner'in yaptığı paylaşım şöyle:

Bir anektod... Henüz milletvekili değildim. Meclis'teki odasında o tarihte Başbakan olan Reis'le görüşüyordum. İçeriye giren iki bakandan biri de Babacan'dı. Ayakta beklediler. Diğer kısmı bende kalsın. 'Emredersiniz!' deyip gittiler. Şimdi Babacan kalkmış rol kesiyor.