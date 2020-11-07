Paşinyan'ın eşi kadın asker yetiştiriyor! Karabağ'da çatışacaklar
ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan sert çatışmalara katılmaları için kadın askerlerden oluşan birlik kurdu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, kadınlardan oluşan birliğinin 10 günlük eğitimin ardından savaşa hazır olduğunu duyurdu.
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Geçtiğimiz günlerde Anna Hakopyan, Ermenistan'ı içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için böyle bir karar almış ve kadın birliği kurmaya karar verdiğini duyurmuştu.
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Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken açıklamalar yapan Anna Hakopyan, Instagram hesabından da kadın askerlere ait fotoğraflar yayımladı.
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Hakopyan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Birliğimiz, 10 günlük eğitimden sonra savaş görevini yerine getirmeye hazır.
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