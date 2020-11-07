Teröristlerin korkulu rüyası 'Boralar' düşmana göz açtırmıyor

Teröristleri etkisiz hale getirmek için titizlikle hazırlanan Boralar'a keşif ve gözetleme için İnsansız Hava Aracı (İHA) da havadan destek verdi. Aselsan'ın ürettiği dronsavarın da kullanıldığı tatbikatta, komandolar baskın yapacakları evin çevresine sızıp bölgeyi kontrol altına aldı.