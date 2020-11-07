Bakan Pakdemirli ve Binali Yıldırım’dan Seferihisar ziyareti

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 6.6'lık İzmir depreminin merkez üssü Seferihisar'ı ziyaret etti.

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Bakan Bekir Pakdemirli ile AK Partili Binali Yıldırım, 6.6 büyüklüğündeki depremle birlikte tsunaminin vurduğu Seferihisar'a geldi. İlçedeki Müşerref Hepkon İlkokulu’nu ziyaret eden Bakan Pakdemirli ve Milletvekili Yıldırım, depremzede çocuklara 30 tablet dağıttı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin de katıldığı programda okuldaki öğretmen ve öğrenciler, Bakan Pakdemirli ve Milletvekili Yıldırım'a teşekkür etti.

Boğularak hayatını kaybeden Fatma Erçetin’in ailesine ziyaret

Ardından Sığacık Marina’yı ziyaret eden Bakan Pakdemirli ve Milletvekili Yıldırım, tsunamiden etkilenen balıkçılarla görüşüp zararlarının karşılanacağını söyledi. Tsunamide suya kapılıp, boğularak hayatını kaybeden Fatma Erçetin’in (89) ailesini de ziyaret eden Bakan Pakdemirli ve Milletvekili Yıldırım, baş sağlığı diledi. Binali Yıldırım dua okudu ve aileye ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Binali Yıldırım ve Bakan Bekir Pakdemirli, daha sonra esnafı ziyaret edip dükkanlardaki hasarlarla ilgili bilgi aldı.

"Önümüzdeki yım bitmeden konutlar sahiplerine teslim edileccek"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, depremin merkez üssü Seferihisar Sığacık’ı ziyaretinde, basın açıklamasında bulundu. Depremin üzerinden 1 haftadan fazla zaman geçtiğini söyleyen Binali Yıldırım, “Bu süre içinde devletimiz bütün imkanlarıyla seferber olmak suretiyle öncelikli olarak enkaz altında sağ olan vatandaşlarımızı çıkarmak için gayret etti. 107 kişi enkaz altından sağ salim çıktı. En sonunda 108 saat sonra Ayda bebek sağ salim çıkarıldı. 114 can kaybımız var. Burada bir teyzemiz, hayatını kaybetti. Taziye ziyaretinde bulunduk. Yaralar sarılıyor, küçük çaplı bir tsunaminin oluştuğu bu bölgede, balıkçılarımızla, bölge sakinleriyle bir değerlendirme yaptık. Onlara geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Tüm bu bölgeyi tekneler alabora oldu, sokaklar balçıkla doldu ama Tarım ve Orman Bakanlığımızın ekipleri, yerel yönetimler ve kamu kuruluşları el birliği yaparak, kısa sürede bu bölgeyi normal haline döndürmek için çalışma yaptılar. Bugün de gördük ki, çok şükür depremin izleri büyük oranda silinmiş. Bundan sonra geleceğe odaklanmak, normal hayata dönmek için adımlar atmak kalıyor. Koordinasyon Kriz Merkezi de süratle çalışmalarına devam ediyor. Tespitler yapıldı, esnafımızın zararlarına destekte bulunulacak. Sığacık’ta herhangi bir hasarlı bina yok. Ciddi manada hasar tsunami nedeniyle oluştu. Bu hasarlar da gideriliyor. Depremin merkezi Seferihisar olduğu için burada çok büyük yıkım oldu gibi bir algı var. Olmadı ama nerede olursa olsun her yer bizim insanımız. Nerede bir deprem olursa hepimizin aynı şekilde yüreği sızlar. Üzüntümüz her yer için aynı. Giden mal geri gelir ama giden can geri gelmez. İlk andan beri hemşehrilerimizin yanında olduk, an be an gelişmeleri değerlendik. Hasarlı binaların hepsi tespit edildi. 1 ay içinde konutların inşaatına başlanacak. Önümüzdeki yıl bitmeden konutlar yapılmış ve sahiplerine tespit edilmiş olacak” dedi.

"Örnek bir kentsel dönüşüm projesi başlatacağız"

Açıklama yapan Bakan Pakdemirli ise, “Büyük bir felaket, büyük bir afet. Merkez üssü Seferihisar ama asıl etkilediği bölge Bayraklı. İlk dakikalardan itibaren, amaç göçük altında kimsenin kalmamasıydı. İstatistiklere baktığımızda canlarımızın aşağı yukarı yüzde 50’si sağ olarak kurtarıldı. AFAD başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok profesyonel bir çalışma sergilediler. Göçük altında kalanların bir şekilde çıkarılmasıyla beraber açıkta ve aç kimsenin kalmaması gerekiyordu. Bunlarla ilgili de tüm çalışmalar yapıldı. Şimdi artık yaraları sarma, hayatı normale döndürme zamanı. Hasar görmüş binalar konusunda bakanlık olarak, İzmir'e örnek olacak bir kentsel dönüşüm projesi başlatılması konusunda 3 bin dönümlük bir araziyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teslim ettik. Olumsuz bir olayı olumluya çevirecek adımlar atmanın vakti geldi. Seferihisar ilçemizi unutmadık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'la geçen hafta ilçemize geldik. Birtakım eksiklikleri not ettik, hızlı bir şekilde toparladık. Gerekli hazırlığımızı, temizliğimizi yaptık. Tekrar tüm Türkiye'den vatandaşlarımızı Seferihisar'a alışveriş, yeme içme için bekliyoruz. Seferihisar’da hayat normale dönmüştür. Balıkçılarımızın hasarları oldu. Hem teknelerde hem ağlarda hem kooperatifte oluşan hasarları gidermek için ödemelerimizi yapacağız. Bugün Seferihisar'da esnafımız memnun. Geçen hasta kaybımız Perihan teyzemizin cenazesine katıldık. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Dün Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda hasta kalmaması sevindirici bir haber oldu” diye konuştu.

Konteynır kentteki çalışmaları denetledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayraklı’da depremde evini kaybedenler için yapılan konteyner kentteki çalışmaları denetledi. Bin kişilik kapasiteye sahip olacak olan konteyner kentte, depremzedeler geçici süreyle konaklayacak. Yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, alanı dolaştıktan sonra programını tamamladı.