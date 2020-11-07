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HABER /  DÜNYA

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde patlama: 3 ölü

Anadolu Ajansı

SURİYE'nin kuzeyindeki El-Bab'da bulunan bomba düzeneği güvenli bölgeye taşınmak istenirken infilak etti. 3 polis hayatını kaybetti.

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Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 23 Şubat 2017'de DEAŞ'tan temizlenen El-Bab'ın merkezindeki Bab Hastanesi yakınlarında bulunan boş arazide, bomba düzeneği olduğu tespit edildi. Düzenek, yerel polis güçlerince güvenli bölgede patlatılmak üzere kent merkezi dışına taşınmak istendi. Ancak bu sırada infilak etti. Patlamada 3 polis yaşamını yitirdi.

Bombanın terör örgütü DEAŞ döneminden kaldığı öğrenildi.

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