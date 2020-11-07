Bülent Arınç'tan ekonomi değerlendirmesi: Sıkıntı elbette büyüktür ama krize dönüşmemiştir

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, "Ekonomide sıkıntılar mutlaka var. Sıkıntı küçük müdür, büyük müdür derseniz elbette büyüktür ama krize dönüşmemiştir. Bunlar anlatılabilir, atlatılabilir. Eskiden de krizleri gördük biz." düşüncesini dile getirdi.

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Katıldığı televizyon programında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Bakan Albayrak'a ekonomi ile ilgili kriz uyarısında bulunduğunu belirtti.

Kanal 42'ye konuşan Bülent Arınç şu ifadeleri kullandı:

"Adeta maddi olarak sıkıntıları görüyoruz"

Ekonomide sıkıntılar mutlaka var. Hepimiz elimizde tuttuğumuz gibi adeta maddi olarak sıkıntıları görüyoruz.

Hatta bakanımız ekonomide sıkıntı yok, bu psikolojik dediği zaman hem kendisine itiraz ettim hem de kamuoyuna, ne psikolojik yani...

"Büyüktür ama krize dönüşmemiştir"

Önemli olan sıkıntının varlığını inkar etmek değil kabul ederek bunu gidermek için yapılacak çalışmalardır. Cumhurbaşkanımızın çaba içinde olduğunu görüyorum. Sıkıntı küçük müdür, büyük müdür derseniz elbette büyüktür ama krize dönüşmemiştir. Bunlar anlatılabilir, atlatılabilir. Eskiden de krizleri gördük biz. Türkiye daha fazla etkileniyor..