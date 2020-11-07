BIST 1.192
DOLAR 8,52
EURO 10,13
ALTIN 534,82
HABER /  POLİTİKA

Ali Babacan'dan Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasına tepki

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınmasıyla ilgili iktidarı eleştirerek, "Ne Cumhurbaşkanı ne ekonomi yönetimi, talimatını harfiyen uygulayan kişileri değiştirerek ekonomide yaşanan bu olumsuz tablonun sorumluluğundan kurtulamaz." dedi.

Abone ol

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Mardin İl Başkanlığı 1'inci Olağan Kongresi'ne katılmak üzere geldiği kentteki bir restoranda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü.

Esnaf ziyaretinin ardından Kızıltepe ilçesinde kongrenin yapılacağı düğün salonuna geçen Babacan, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştirerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunduklarını kaydetti.

"Güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yanayız"

Yasama, yürütme ve yargının belli bir mesafede çalıştığı, hiçbirinin diğerini baskı altına almadığı bir sistemin daha faydalı olduğunu savunan Babacan, şöyle devam etti:

"DEVA Partisi olarak güçlü, uzun vadeli, istikrarlı bir yönetim sistemini tesis etmeyi amaçlıyoruz. Parlamenter sistem dediğimizde sistemde eskiyi savunmuyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem 1990'lı yıllara değil, 80 darbesinden sonra getirilen anayasaya dönmek asla değil. Kuvvetler ayrılığından, insan haklarına dayanan güçlü hükümet, meclis ve yargıyı esas alan güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yanayız. Güçlendirilmiş parlamenter sistem, hukuk, demokrasi ve adaleti tesis edecek. Bu sistemde bütün vatandaşlarımız haklarından daha iyi yararlanacak. Herkes adil muamele görecek."

Merkez Bankası Başkanının görevden alınmasını eleştiren Babacan, "Bir önceki Merkez Bankası Başkanı laf dinlemiyor diye başkanı değiştirdiler. Söylediklerini yapacak bir Merkez Bankası Başkanı getirdiler, yine kur almış başını gidiyor. Ne Cumhurbaşkanı ne ekonomi yönetimi, talimatını harfiyen uygulayan kişileri değiştirerek ekonomide yaşanan bu olumsuz tablonun sorumluluğundan kurtulamaz." diye konuştu.

Babacan, belediyelere yapılan görevlendirmelerin doğru olmadığını iddia ederek, kendilerinin seçilmiş hiçbir belediye başkanını görevden almayacaklarını aktardı. 

Tek listeyle girilen seçimde, il başkanlığına mevcut başkan Mesut Aydoğan seçildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çekiyor onu görenler 'bu şaka mı' diyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hasan Cemal coştu: Joe Biden geliyor demokrasi düşmanlarının içini karalar bağlıyor
Erdoğan açıkladı: Bahçeli'yle Kuzey Kıbrıs'ta topluca piknik yapacağız
Süt banyosu skandalı! Fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş
Mehmet Metiner, Ali Babacan'la ilgili hiç bilinmeyen anısını paylaştı
Mustafa Şentop'tan Fransa'ya tepki: Bu devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır
Kulis haberi! Esnek çalışma modeli, Erdoğan'ın direktifiyle tekliften çıkarılabilir
ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale’de 16 yaşındaki Mihriban av tüfeğiyle vurularak öldü
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde patlama: 3 ölü
Bakan Pakdemirli ve Binali Yıldırım’dan Seferihisar ziyareti
Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Öldürdüğü nişanlısı ve annesini takip ettirmek için parayla adam tutmuş
Sema Bekmez aldatma olayı nedir Murat Göğebakan'ı kiminle aldattı?
Yorumlar 1 yorum