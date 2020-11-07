Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çekiyor onu görenler 'bu şaka mı' diyor

"Bu şaka mı?"

Burada da düğün salonlarında çalışan, taksicilik yapan Çiçek'i görenler, "Müslüm Gürses ölmedi mi?", "Ağabey sen Müslüm baba değil misin?", "Bu şaka mı?", "İkiz kardeşi olsanız bu kadar benzersiniz" gibi cümlelerle şaşkınlıklarını gizleyemiyor.