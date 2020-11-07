Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çekiyor onu görenler 'bu şaka mı' diyor
ANTALYA'da yaşayan Baki Çiçek, merhum sanatçı Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkati çekiyor. Çiçek'i görenler, "Müslüm Gürses ölmedi mi?", "Ağabey sen Müslüm baba değil misin?", "Bu şaka mı?" gibi cümlelerle şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Elazığ'da 1965'te dünyaya gelen Baki Çiçek, çalışmak için 1983'te gittiği İstanbul'da kahvehanelerde, düğün salonlarında çalıştı ve taksicilik yaptı. Müslüm Gürses ile yolları 1996'da kesişen Çiçek, o günden sonra zaman zaman ünlü sanatçıyla sahne aldı.
Ünlü sanatçıya benzerliğiyle dikkati çeken Çiçek, "Benzeri gerçeğinin yerini tutar mı?" vurgusunun yapıldığı bir çay firmasının reklamında da Gürses ile birlikte rol aldı.
7 yıl önce Antalya'ya yerleşti
Müslüm Gürses gibi giyinen, onun gibi saçlarını tarayan ve hareketleri de benzerlik gösteren Çiçek, sakin bir hayat yaşamak için 7 yıl önce Antalya'ya yerleşti.
"Bu şaka mı?"
Burada da düğün salonlarında çalışan, taksicilik yapan Çiçek'i görenler, "Müslüm Gürses ölmedi mi?", "Ağabey sen Müslüm baba değil misin?", "Bu şaka mı?", "İkiz kardeşi olsanız bu kadar benzersiniz" gibi cümlelerle şaşkınlıklarını gizleyemiyor.