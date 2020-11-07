Mustafa Destici: Naci Ağbal'ın görevini hakkıyla yerine getireceğine inanıyorum

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanlığına atanmasına ilişkin, "Kendisinin Merkez Bankası Başkanlığı görevini hakkıyla yerine getireceğine inanıyorum. Onun başarısı Türkiye'nin başarısı olacaktır” dedi.

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BBP Genel Başkanı Destici, Nevşehir’de esnafı ziyaret ederek sohbet etti. Destici, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'deki başkanlık seçimlerini değerlendirdi.

Destici, "İster Joe Biden, ister Trump seçilsin bu Türkiye için kimin seçildiğinden ziyade kimin ne yapacağı ile ilgilidir veya geçmişte ne olmuş bitmiştir, buna bakmak lazım. Şu anda Türkiye’de bazı köşe yazarları ve yorumcular Trump’un seçilmesi noktasında bir taraf gibiler; ama hiçbirimiz unutmadık, hiçbirimiz balık hafızalı değiliz. Kudüs’ü İsrail’e başkent yapan kimdir Trump değil midir? Rahip olayında ve bu ambargoları ve hakaretleri yapan kimdir? Cumhurbaşkanımıza yazdığı o seviyesiz mektubu unuttuk mu? Eğer bugün Suriye’nin kuzeyinde PKK binlerce sayıya ulaşmış, bir terör örgütü oluşturmuş ise bunu kimin sayesinde yaptılar? 10 bin TIR’ı aşkın silahı PKK’ya kim gönderdi, Trump yönetimindeki ABD yönetimi göndermedi mi? Dolayısıyla bizim kimin seçildiğine değil, kendi işimize bakmamız lazım" dedi.

'Ben bu tasarrufa saygı duyduğumu belirtmek istiyorum'

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın görevden alınmasına ilişkin soruyu da cevaplayan Destici, "Merkez Bankası Başkanının görevden alınması Cumhurbaşkanının tasarrufudur. Ben bu tasarrufa saygı duyduğumu belirtmek istiyorum. Alınan Merkez Bankası Başkanımızı da Cumhurbaşkanımız atamıştır. Dolayısıyla şimdi onu görevden alıp, Naci Ağbal’ı atadı. Görevden alınan arkadaşımız da ehliyetli bir arkadaştır. Naci Ağbal da Türkiye’nin yetiştirdiği önemli değerlerden birisidir. Daha önceden üst düzey görevlerde bulunmuş Maliye Bakanlığı gibi çok önemli bir bakanlık görevini ifa etmiştir.

'Onun başarısı Türkiye’nin başarısı olacaktır'

Cumhurbaşkanlığı sisteminde de en önemli birimlerin başında plan ve bütçe biriminin başında bulunan bir arkadaşımızdır. Kendisinin Merkez Bankası Başkanlığı görevini de hakkıyla yerine getireceğine inanıyorum. Görevden alınan Merkez Bankası Başkanımıza da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Naci Ağbal’a da hayırlı olsun diyorum. Onun başarısı Türkiye’nin başarısı olacaktır" ifadelerini kullandı.