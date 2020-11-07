Seyahat süresi 41 dakikaya indi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Kahramanmaraş'ı Kayseri'ye bağlayan güzergahta yapılan 64,1 kilometrelik Kahramanmaraş-Göksun yolunun açılışı düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

Abone ol

Kahramanmaraş'ı Kayseri'ye bağlayan güzergahta inşa edilen 64,1 kilometrelik Kahramanmaraş-Göksun yolunun açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği açılışla birlikte, daha önce 80 dakika süren güzergahtaki yolculuk, 41 dakikada tamamlanabilecek.

Yolun adı "edebiyat yolu" oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdikleri Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini bildirdi.

Gençlerimizin bu yolu kullandıkça onlardan ilham almalarını temenni ettiğini belirten Erdoğan,, "Kahramanmaraş-Göksun arasındaki mesafe 80 dakikada geçiliyordu. Seyahat süresini 41 dakikaya indirdik. Böylece yıllık toplamda 130,3 milyon lira tasarruf ediliyor. Edebiyat yolu, Kayseri, Kahramanmaraş devlet yoluyla bütünleşiyor. Transit, turizm hareketinde bölgenin gelişimine büyük katkı sunacak. Tarihiyle, kültürüyle, yiğitleriyle Kahramanmaraş bize hep ilham vermiş bir şehirdir.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile Karaismailoğlu açılışı yapılan yolda bir süre seyahat etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş-Göksun Yolu Açılış Töreni'nin ardından Cumhurbaşkanlığı makam aracı ile yolda bir süre seyahat ettiler.

Yılda 130,3 milyon lira tasarruf edilecek

Kısalan yol ve azalan süre sayesinde yılda zamandan 75,2 milyon lira, akaryakıttan ise 55,1 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 130,3 milyon lira tasarruf sağlanacak.

11 çift tüp tünel bulunuyor

Tamamlanan yol üzerinde, gidiş-geliş ayrı olmak üzere toplam 16 bin 316 metre uzunluğunda 11 çift tüp tünel bulunuyor. Bunun yanında 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ve 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak yer alıyor.

Sosyal ve ekonomik gelişimine katkı verecek

Öte yandan, söz konusu yol, Kayseri-Kahramanmaraş-Gaziantep Devlet yoluyla bütünleşerek, hem doğu-batı hem de kuzey-güney aksının parçası olacak ve transit trafik ile turizm sirkülasyonunun sağlanması sayesinde bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı verecek.

Güneydoğu'ya hızlı ulaşım

Yolun hizmete açılmasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki turizm merkezlerine kolay ve hızlı ulaşımın sağlanması hedefleniyor.