Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz'dan tepki: Yeni gelen ne yapacak?

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın görevden alınmasına "Anlaşıldı, ne desek boş. Zihniyet değişmediği sürece yeni gelen ne yapacak?” sözleriyle tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dövizdeki önlenemez yükselişin ardından Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevine son verip yerine eski maliye bakanı Naci Ağbal'ı getirdi. Karar Resmi Gazete’de yayınlandı ve görev değişikliği gerçekleşti.

Kontrol için gittiği hastanede Sözcü'nün sorularını yanıtlayan Yılmaz ,"Bu sabah dayanamadım iki tweet attım” diye konuştu.

“Anlaşıldı, ne desek boş"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz yapılan görev değişikliğini, kardiyoloji tetkikleri için gittiği hastaneden, hasta yatağından eleştirdi. Rahatsızlığı nedeniyle gözetim altında olan Yılmaz görev değişikliğine ilişkin, “Anlaşıldı, ne desek boş. Bu karanlık akılla bir yere varmamız mümkün olmayacak. Zihniyet değişmediği sürece yeni gelen ne yapacak?” ifadelerini kullandı.

"Bu sabah dayanamadım iki tweet attım"

Yılmaz açıklamasına şöyle devam etti:

Kapsamlı bir değerlendirme yapma durumuna sahip değilim. Bu sabah dayanamadım iki tweet attım” diye konuştu. Yılmaz diğer paylaşımında ise; “De ki; başkan hafta sonu kurmaylarını topladı, pazartesi yüklü bir faiz artışı yaptı. Mevcut kredibilite açığında piyasa bunu satın alır mı? Aktarım mekanizmasının sonuna kadar işleyeceğine, siyasetçinin sabır göstereceğine, alınan kararlardan her an geri dönülmeyeceğine inanır mı?