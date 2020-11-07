BIST 1.192
DOLAR 8,52
EURO 10,13
ALTIN 534,82
HABER /  YEREL

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, koronavirüse yakalandığını açıkladı

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Covid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavisinin evde devam ettiğini açıkladı.

Abone ol

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Turan, tedavisinin evde devam ettiğini bildirdiği açıklamasında, 

“Değerli hemşerilerim, son yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Ancak sağlık durumumun gayet iyi ve tedavime evde devam edeceğim. Çok şükür aile fertlerimizde başka pozitif vaka yok. En kısa süre içerisinde iyileşerek, yeniden görevimizin başına geçmeyi, sizlerle yeniden buluşmayı diliyorum. Sevgi, saygı ve en derin muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Seyahat süresi 41 dakikaya indi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Bülent Arınç'tan ekonomi değerlendirmesi: Sıkıntı elbette büyüktür ama krize dönüşmemiştir
Hasan Cemal coştu: Joe Biden geliyor demokrasi düşmanlarının içini karalar bağlıyor
Erdoğan açıkladı: Bahçeli'yle Kuzey Kıbrıs'ta topluca piknik yapacağız
Süt banyosu skandalı! Fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş
Mehmet Metiner, Ali Babacan'la ilgili hiç bilinmeyen anısını paylaştı
ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Destici: Naci Ağbal'ın görevini hakkıyla yerine getireceğine inanıyorum
İYİ Parti’li Çıray'dan Fuat Oktay'a soru önergesi: Türkiye ekonomisi iyiyse TCMB Başkanı neden değiştirildi?
Antalyaspor 1 puanı duraklamada kurtardı
Ali Babacan'dan Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasına tepki
Çanakkale’de 16 yaşındaki Mihriban av tüfeğiyle vurularak öldü
Sema Bekmez kimdir kaç yaşında Sema Bekmez kiminle evliydi?
Yorumlar