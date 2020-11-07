Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, koronavirüse yakalandığını açıkladı

KOCAELİ Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Covid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavisinin evde devam ettiğini açıkladı.

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Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Turan, tedavisinin evde devam ettiğini bildirdiği açıklamasında,

“Değerli hemşerilerim, son yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Ancak sağlık durumumun gayet iyi ve tedavime evde devam edeceğim. Çok şükür aile fertlerimizde başka pozitif vaka yok. En kısa süre içerisinde iyileşerek, yeniden görevimizin başına geçmeyi, sizlerle yeniden buluşmayı diliyorum. Sevgi, saygı ve en derin muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.