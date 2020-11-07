Ünlü iş insanı Suat Kaşıbeyaz'ı hastanede feci şekilde dövdüler

Ünlü Kaşıbeyaz Restoran’ın ortaklarından Suat Kaşıbeyaz, polislerin kendisini hastanede darp ettiği gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Kelepçe ile başına vurulduğunu iddia eden Kaşıbeyaz, hastanede tedavi altına alındı.

Abone ol

Suat Kaşıbeyaz’ın eşi S. Kaşıbeyaz, eşi ile yaşadığı tartışma sonrası İstinye Polis Merkezi’ne gitti. Eşi hakkında şikâyetçi olan S. Kaşıbeyaz, görevli polislerce hastaneye götürüldü. Bu esnada, Suat Kaşıbeyaz da, eşinin getirildiği İstinye Devlet Hastanesi’ne geldi.

"Başıma kelepçe ile vurdular"

Hurriyet.com.tr’nnin haberine göre olay dün akşam yaşandı.

Suat Kaşıbeyaz, verdiği ifadede, eşini hastaneye getiren polislerle tartışma yaşadığını belirtti. Polislerin kendisini yere yatırdığı öne süren Kaşıbeyaz, başına kelepçe ile vurulduğunu söyledi.

Başında kırıklar oluşan Kaşıbeyaz, Yeşilköy’de bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.