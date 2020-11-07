Merkez Bankası'nda görev devir teslim töreni gerçekleşti

7 Kasım 2020 tarihli ve 31297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına Naci Ağbal atandı. Görev devir teslim töreninde Ağbal, Murat Uysal’a teşekkür ederken; Uysal da yeni görevinde Başkan Ağbal’a başarılar diledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığında devir teslim gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanlığından alınan Murat Uysal, görevini yeni Başkan Naci Ağbal'a devretti.

Devir teslim Merkez Bankası Başkanlık Makamı'nda yapıldı. Ağbal, buradaki konuşmasında, Uysal'a emekleri ve gayretli çalışmaları için teşekkür etti.

Aracına kadar uğurladı

Uysal da Ağbal'a başarı dileyerek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Törenin ardından Ağbal, Uysal'ı aracına kadar uğurladı.

Resmi Gazete'de yayımlanmıştı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uysal görevinden alınırken, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal getirilmişti. Ağbal'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine de Başkan Yardımcısı İbrahim Şenel atanmıştı.

Naci Ağbal kimdir?

Naci Ağbal, 1 Ocak 1968’de Bayburt’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Ağbal, İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.



Maliye Bakanlığında müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı görevlerinde bulunan Ağbal, 2006-2009 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.



Naci Ağbal, TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, PETKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Hava Yolları (THY) AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği, Uluslararası Ahmed Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliği görevlerinde bulundu.

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti Bayburt Milletvekili olarak TBMM’ye giren Ağbal, 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçiminde de yine Bayburt’tan milletvekili seçildi. Ağbal, AK Parti MKYK üyeliği ile MYK üyesi olarak Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 64. ve 65. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Ağbal, 25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atandı.



Naci Ağbal 7 Kasım 2020 Tarihli ve 31297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atandı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Ağbal, evli ve 2 çocuk babasıdır.

(EK-NT-Y)