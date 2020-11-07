BŞB Erzurumspor-Göztepe maçı 1-1'lik skorla son buldu

Süper Lig'de BŞB Erzurumspor-Göztepe karşılaşmasında iki takım da 1 puana razı geldi. Karşılaşma 1-1'lik skorla son buldu.

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Süper Lig'in 8'inci haftasında BŞB Erzurumspor, Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşma saat 16:00'da başladı. Mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi erken geldi. Cherif Ndiaye dakika 13'te Göztepe'yi 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlanırken Göztepe'de 22'nci dakikada Gassama'nın yerine Nwobodo oyuna dahil oldu.

Mücadelenin ikinci yarısında Erzurumspor'un yüzü güldü. Penaltıda topun başına geçen Arvydas Novikovas 67'de beraberliği sağladı. (1-1) Karşılaşmanın son dakikaları karşılıklı ataklarla geçti ancak gol sesi çıkmadı. Maç sonucuyla her iki takım da puanını 9'a yükseltti.