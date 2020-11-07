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İzmir'de depremin mucizesi Ayda'dan güzel haber: Hastaneden taburcu edildi

İZMİR depreminin mucize simgesi olan Ayda Gezgin, hastaneden babasının kucağında taburcu oldu.

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Türkiye geçen hafta cuma günü saat 14.51’de İzmir’i vuran depremle sarsıldı. Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem, İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de hissedildi.

Depremde yıkılan binalardan biri olan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak kurtarıldı. Küçük kız, bugün saat 17.15'te taburcu edildi. Baba Uğur Gezgin, kızını kucağına alıp, bindiği otomobille hastaneden ayrıldı. 

Babanın yanında bulunan adı öğrenilemeyen bir kişinin elinde oyuncaklar taşıdığı görüldü.

Ne olmuştu?: Minik Ayda enkaz altından bu halde çıkarılmış tüm Türkiye'yi arama-kurtarma çalışmalarında umutlandırmıştı. Minik Ayda'nın annesi Fidan Keskin Gezgin'in ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

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