Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kesin olarak anlaştı

Eddie Newton ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor, daha önce Başakşehir, A Milli Takım ve Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı.

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Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından Abdullah Avcı ile anlaştı.

3 yıllık anlaşma

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; bordo-mavili kulübün bir süredir Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.

Her konuda anlaşmaya varılan Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Avcı'nın ekibi

Avcı'nın ekibinin şu isimlerden oluşması bekleniyor:

Orhan Ak - Yardımcı Antrenör

Egemen Korkmaz - Yardımcı Antrenör

Yaşar Çevikel - Psikolojik Performans Antrenörü

Caner Erol - Maç ve Performans Analizi

Özerk Tufan - Fizik Performans Antrenörü

Haluk Güngör - Kaleci Antrenörü