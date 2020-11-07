Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kesin olarak anlaştı
Eddie Newton ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor, daha önce Başakşehir, A Milli Takım ve Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı.Abone ol
Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından Abdullah Avcı ile anlaştı.
3 yıllık anlaşma
Anadolu Ajansı'nın haberine göre; bordo-mavili kulübün bir süredir Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.
Her konuda anlaşmaya varılan Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
Avcı'nın ekibi
Avcı'nın ekibinin şu isimlerden oluşması bekleniyor:
Orhan Ak - Yardımcı Antrenör
Egemen Korkmaz - Yardımcı Antrenör
Yaşar Çevikel - Psikolojik Performans Antrenörü
Caner Erol - Maç ve Performans Analizi
Özerk Tufan - Fizik Performans Antrenörü
Haluk Güngör - Kaleci Antrenörü