Beşiktaş'tan Gaziantep FK maçı sonrası hakem tepkisi!

Süper Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK karşısında 3-1'lik skorla mağlup olan Beşiktaş, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu paylaşımıyla eleştirdi.

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Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu hakkında Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu da Twitter'dan etiketleyen Beşiktaş, ''"Uğurlu" mu, uğursuz mu? Kasıt "VAR" mı, yok mu? "Hakem" mi, değil mi?'' diye paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım: