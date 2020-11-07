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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni 'Hastalık yayılıyor' paylaşımları

Demirören Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kalabalığın oluşturduğu fotoğrafı Twitter'da 'Hastalık yayılıyor' mesajı ile paylaşarak, uyarıda bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Hastalık yayılıyor' başlığıyla vatandaşları uyardığı paylaşımlarına yenisini ekledi. Bakan Koca, bu kez kalabalık uyarısı yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından fotoğraf ile birlikte paylaştığı mesajında, "Covid-19 yayılıyor. Günlük hayattaki hareketliliğinizi azaltmadıkça, mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalmadıkça kendinizi virüsten yeterince koruyamazsınız. Riski azaltın. Hastalığın zorluklarını yaşamamak için lütfen kendinizi koruyun" ifadesine yer verdi.

Bakan Koca'nın son iki yeni paylaşımı:

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