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HABER /  DÜNYA

Ermenistan'a tek taraflı yardım gönderecekti! Norveç'ten geri adım

Anadolu Ajansı

TÜRKİYE'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Norveç hükümetinin eleştirilerin ardından Ermenistan tutumunu değiştirdiğini söyledi. Oslo, Norveç'in her iki tarafa da insanı yardımda bulunacağını belirtti.

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Çorman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Norveç hükümetinin, 2 Kasım'da Ermenistan'a destek olmak için 1,5 milyon avro yardımda bulunacaklarını açıkladığını hatırlattı. Söz konusu açıklamayı tek taraflı bulmaları nedeniyle kınadıklarını belirten Çorman, Norveç hükümetinin gösterilen tepkilerin ardından dün konu hakkında yeni bir açıklama yaptığını söyledi.

Çorman, "Norveç tarafından yapılan ikinci açıklamada sadece bir tarafa değil, 'çatışmanın her iki tarafına da yardım sağlanacağı' belirtiliyor." dedi.

Çorman, "Elbette olumlu yönde bir değişiklik. Eğer bu yardım gerçekten her iki tarafa da yapılırsa önceki eleştirimi seve seve geri alacağım." sözlerini kullandı.

Sivillere 1,5 milyon avro insani yardım

Norveç hükümetinden dün yapılan açıklamada, hattın her iki tarafında çatışmalardan etkilenen sivillere yaklaşık 1,5 milyon avro insani yardım sağlanacağı belirtildi. 

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda 27 Eylül'den bugüne kadar 92 sivil yaşamını yitirmiş, 404 sivil yaralanmıştı.

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