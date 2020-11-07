Trump'tan Biden'ın başkan ilan edilmesinden sonra bomba paylaşım! Seçimi kazandım...

ABD'de Joe Biden-Donald Trump arasında süren başkanlık yarışında Trump'tan 'Ben bu seçimi kazandım, büyük bir farkla' paylaşımı geldi. Hemen bu paylaşımın ardından ise ABD medyası Bıden'ı başkan ilan etti. Trump bu duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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ABD'de 3 Kasım'da başlayan kritik seçimde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'tan seçime 'hile karıştığı' iddiaları arka arkaya gelmeye devam ediyor. Trump, son paylaşımında yüz binlerce oyun sayımında gözlem yapılmasına izin verilmediğini ve illegal durumlar olduğunu iddia etti. Trump, bu durumun da birçok eyalette seçim sonucunu değiştireceğini savundu. Donald Trump, gözlemcilerin içeri girilmesine engel olunduğunu belirterek "O saatlerde içeride kötü şeyler oldu. Büyük değişiklikler oldu" yazdı.

Trump, resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden'ın 270 delegeye ulaşarak, ülkenin yeni başkanı olmaya hak kazanması üzerine "Hepimiz Biden'ın neden yanlış yere kendini kazanan ilan etmek için acele ettiğini ve basındaki müttefiklerinin de ona neden yardım ettiğini biliyoruz, gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyorlar." ifadesini kullanan Trump, seçimin henüz bitmediğini vurguladı.

"Medya değil hukuki oylar karar verecek"

Trump, özellikle yarışın çok yakın olduğu eyaletlerde oyların yeniden sayılacağını ve kendilerinin bazı eyaletlerde dava açtığını vurgulayarak, "Seçimin sonucuna medya değil, hukuki yollarla kullanılmış oylar karar verecektir." ifadelerine yer verdi.

Pazartesiden itibaren seçim kampanya ekibinin, seçimlerin usullere uygun yapılıp yapılmadığının incelenmesi için hukuki süreçleri başlatacağına işaret eden Trump, yasal yollarla kullanılmış oyların belirlenmesi noktasında Biden kampanyasının kendilerine karşı çıktığını vurguladı.

"Biden neyi saklıyor?"

Trump açıklamasında "Biden neyi saklıyor? Amerikan halkı hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım.Biden gerçeğin ortaya çıkmasını istemediği için acele edip haksız şekilde zafer ilan ediyor." sözlerine de yer verdi.

Trump saat verdi: 19:30'da toplantı gerçekleşti

Öte yandan Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, başkanlık seçimlerinde kritik öneme sahip olan Philadelphia’da bulunan Four Seasons Total Landscaping Otel’de TSİ 19.30’da “büyük” bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ben bu seçimi kazandım, büyük bir farkla!” dedi.