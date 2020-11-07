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HABER /  DÜNYA

Joe Biden ABD'nin 46'ıncı başkanı olmayı başardı

Amerikan basını, Pensilvanya'yı kazanan Joe Biden'ı resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 46. Başkanı ilan etti. Biden'ın Pensilvanya'yı kazanmasıyla delege sayısı 284'e yükseldi.

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ABD başkanlık seçiminde 5. gün geride kalırken Amerikan basını, Donald Trump ile yarışan Joe Biden'ı yeni başkan ilan etti.

ABD'yi dört yıl yönetecek başkanı seçmek için 150 milyondan fazla insan 3 Kasım'da sandığa gitti. Amerikan basını, Joe Biden'ın 270'ten fazla delegeye ulaşarak ABD'nin 46. başkanı olduğunu duyurdu.

Bıden'ın kazandığı eyaletler
Toplam Delege Sayısı: 264 Vermont (3 delege), Virginia (13 delege), Massachusetts (11 delege), Connecticut (7 delege), New Jersey (14 delege), Delaware (3 delege), Maryland (10 delege), Illinois (20 delege), Rhode Island (4 delege), New York (29 delege), New Mexico (5 delege), District of Columbia (3 delege), Colorado (9 delege), California (55 delege), Oregon (7 delege), Washington (12 delege), New Hampshire (4 delege), Minnesota (10 delege), Arizona (11 delege) Maine (3 delege), Hawaii (4 delege), Nebraska (1 delege), Wisconsin (10 delege), Michigan (16 delege), Pensilvanya (20)

Son Dakika: Pensilvanya'yı kazanan Joe Biden, ABD'nin 46. Başkanı oldu

Son dakika Joe Biden açıklaması!

Trump: seçimi açık farkla kazandım
6 eyalette oy sayımı devam ederken geride olan isim ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Seçimi açık farkla kazandım" dedi.

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