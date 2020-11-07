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Selahattin Baki: Hakem camiasını uyarıyorum... Artık yeter

Konyaspor'a karşısında yenilgiye uğrayan Fenerbahçe'de kulübün yöneticisi Selahattin Baki hakem kararlarını sert bir şekilde eleştirdi.

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Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşı karşıya geldiği Konyaspor’a 2-0’lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Selahattin Baki basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aldıkları mağlubiyetin nazar boncuğu olarak nitelendiren Selahattin Baki, “8. haftada ilk mağlubiyetimizi aldık. Bundan dolayı üzgünüz. İyi oynamadık. Kendi öz eleştirilerimizi kendi aramızda yaptık daha da yaparız. Buna bir yol kazası ve nazar boncuğu olarak bakıyorum” şeklinde konuştu.

“Hakem camiasını uyarıyorum... Artık yeter”

Müsabakanın 31. dakikasında Pelkas’ın kaydettiği golün VAR uyarısıyla iptal edilmesine değinen Baki, şu ifadelere yer verdi:

“İlk yarıda olan bir pozisyonu konuşmakta fayda görüyorum. Net bir golümüz verilmedi. Sahada gördüğü neyi VAR’da gördü. Neden iptal etti. Bugün spor kamuoyunda bir kişi bile bu pozisyona net el dedi mi? Şu ana kadar benim baktığımda hiçbir tane bile el diyen görmedim. Dolayısıyla bugün iyi oynamadık ama ilk yarıda durum berabere iken verilmeyen golümüzden sonra maçın kaderi tamamen değişti. Biz orada 1-0’ı yakaladığımız zaman futbolun doğası gereği Konyaspor daha çok üstümüze gelecekti. Belki rahat bir galibiyet alabilirdik. Bu pozisyonu tekrar tekrar kamuoyunun gündemine sunmak istiyorum. Önümüzdeki haftalarda hakem camiasını daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum. Bunun çok sıkı takipçisi olacağız. Artık yeter.”

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