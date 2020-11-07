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Biden'a ilk kutlama mesajı Kanada Başbakanı Trudeau'den

ABD'nin 46'ıncı başkanı olarak seçilen Joe Biden'a ilk kutlama mesajı Kanada Başbakanı Justin Trudeau'den geldi.

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Trudeau, Biden'ı tebrik ederek "Kanada ve ABD yakın arkadaş, ortak ve müttefik. Dünya sahnesinde özel bir ilişkimiz var. Birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mıçotakıs: Joe Bıden Yunanistan'ın gerçek bir dostu
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ABD’nin 46’ıncı başkanı seçilen Joe Biden’ı Twitter’dan tebrik etti. Miçotakis, paylaşımında, “Joe Biden’ı tebrik ederim. Joe Biden Yunanistan'ın gerçek bir dostu. Ve eminim ki O’nun (Biden) başkanlığı altında iki ülke arasındaki ilişkiler daha da güçlenecek” ifadelerini kullandı.

Djukanoviç: Amerikan halkı için büyük zafer
Karadağ Cumhurbaşkanı  Milo Djukanovic resmi Twitter hesabından Biden’a tebrik mesajı gönderdi. Djukanovic, mesajında “Amerikan halkı için büyük zafer. Amerikan demokrasisinin ne kadar güçlü olduğunun kanıtı! Demokratik dünya için büyük zafer! Seçilmiş Başkana en içten dileklerimle tebrik ediyorum.

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