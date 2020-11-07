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Ayasofya'nın kedisi Gli yaşamını yitirdi! İstanbul Valisi Yerlikaya haberi duyurdu

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, bir süredir tedavi gören Ayasofya'nın kedisi Gli'nin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

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Ayasofya'nın meşhur kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak tedavi gördüğü veteriner kliniğinde yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı olarak öldüğü belirtilen Gli, 16 yaşındaydı.

Gli'nin ölüm haberini ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Gli'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 24 Eylül tarihinden beri Levent'teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya'nın kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak maalesef yaşamını yitirdi. Seni hiç unutmayacağız Gli." notuyla duyurdu.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımı:

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