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Trump'ın avukatı Rudy Giuliani açıkladı! Birçok eyalette 'yolsuzluk davası' açılıyor

ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın kaybettiği Demokratların adayı Joe Biden'ın kazandığı ilan edildi. Trump'ın avukatı yolsuzluk iddialarını sürdürerek dava açacaklarını söyledi. Joe Biden'ın başkan ilan edildiği anlarda, Trump'ın Virgina'da golf oynadığı öğrenildi.

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Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Philadelphia'da yaptığı basın açıklamasında seçimlerde yolsuzluğunu iddia ederek Pazartesi gününden itibaren birçok eyalette yapılan sahtekarlıklarla ilgili dava açacaklarını belirtti. Avukat, "Eğer saklayacak hiçbir şeyiniz yoksa uzaktan oy pusulalarıyla ilgili, o zaman gözleme müsaade etmelisiniz. Hiçbir Cumhuriyetçi pusulalara bakma fırsatı elde edemedi. Bazı pusulalar şüpheli gözüküyordu. 300 bin oy pusulasına bir tane bile Cumhuriyetçi bakamadı." sözlerini kulandı.

Komplo teorilerine ve tesadüflere inanmadığını savunan Giuliani, açıklamalarında, "Başkan Trump, 700 bin oy öndeyken bir anda bu oylar yok oldu, uçtu. Biz de bu oyların nereye gittiğini bilemiyoruz çünkü gözlem hakkımızı engellediler. Bu eşi benzeri görülmemiş bir şey; anayasaya, hukuka aykırı. Bu, birçok yolsuzluğun, bu seçimde yaşanan sıkıntıların sadece bir tanesi."  diye konuştu.

"Hiçbir güvenlik yöntemi yoktu: Philadelphia'da ölülere oy kullandırıldığını savunan Giuliani, "Philadelphia halkına saldırmıyorum, yozlaşmış 'demokrat makine'yi hedef alıyorum. Yarışta bu kadar şüpheli bir oy yöntemi söz konusuyken hiçbir güvenlik yöntemi yoktu. Aynı yolsuzluk Georgia'da da, Michigan'da da, Kuzey Carolina'da da yapıldı" dedi.

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