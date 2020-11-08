Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 50 milyonu aştı! ABD zirveyi koruyor

Dünya genelinde koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Son olarak dünya geleni Covid-19 tablosunda rakam 50 milyon 7 bin 474 oldu. İşte virüste rekor rakamları elinde bulunduran ülkeler durum:

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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel salgına dönüşen koronavirüs tüm dünyada yeniden etkisini arttırdı. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 50 milyon 7 bin 474’e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 253 bin 553’e yükseldi. 35 milyon 437 bin 738 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

ABD, 10 milyon 89 bin 124 vaka ve 242 bin 524 can kaybı ile salgından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor. ABD’nin ardından en fazla etkilenen ve 1 milyon vaka sayısını aşan ülkeler ise sırasıyla Hindistan, Brezilya, Rusya, Fransa, İspanya, Arjantin, İngiltere ve Kolombiya oldu.

Hindistan’da 8 milyon 478 bin 689 vaka bulunurken, 125 bin 895 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Brezilya'da durum

Brezilya’da vaka sayısı 5 milyon 632 bin 505’e yükselirken, toplam can kaybı 162 bin 35’e ulaştı. 1 milyon 753 bin 836 kişinin korona virüse yakalandığı Rusya’da 30 bin 251 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti.

Fransa’da şu ana kadar 1 milyon 661 bin 853 kişide Covid-19 tespit edilirken, toplam can kaybı 39 bin 865’e ulaştı. 1 milyon 388 bin 411 kişinin korona virüse yakalandığı İspanya’da 38 bin 833 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti.

Polonya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 27 bin 875 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 521 bin 640’a ulaştı. Ülkede korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar devreye sokuldu.