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Beşiktaş'ta aşırı hız kazayı beraberinde getirdi: 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı

BEŞİKTAŞ'ta meydana gelen kazada kırmızı ışıkta durmadığı iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak 4 araca çarptı. Kazada otomobillerde büyük çapta hasar meydana gelirken 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.

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Kaza, Arnavutköy Caddesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 JE 842 plakalı Wolksvagen Tiguan model aracın sürücüsü Etga K., cadde üzerinde hızla seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında park halinde duran 4 otomobile çarpan araç kaldırıma çıkarak durabildi. Etga K. çarpmanın etkisiyle aracın sürücü koltuğuna sıkıştı. Kazada yol kenarında park halinde duran bir otomobilin sürücüsü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın içerisinde sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kazadan dolayı cadde bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Karşı şeritte seyreden meraklı sürücüler trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu. Kazanın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

"Kırmızı ışıkta bile durmadı"

Kaza anını anlatan motosiklet sürücüsü Cem Türen, “Arnavutköy’e doğru giderken kırmızı ışık yandı. Kırmızı ışıkta durmadı. Hızı 140 kilometre civarında vardı. O arada bir tane polis memuru peşine takılırken 6-7 tane arabayı perte çıkardı. Alkol testi yapacaklardır. Çünkü sağlıklı bir insanın o süratle buradan geçmesi mümkün değil. Biz hemen geldik. Müdahale ettik. Allah’tan kimseye bir şey olmadı. Araçta bir kişi vardı. Çok süratliydi. Kırmızı ışıkta bile durmadı” dedi.

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