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Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin iptal edilen golünü yorumladı

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçının ilk yarısında bulduğu golün el gerekçesiyle iptal edilmesine sarı-lacivertliler isyan etti.

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Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısına hakem Ali Şansalan'ın verdiği karar damga vurdu.

Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe adına Pelkas'ın attığı golden önce Valencia'nın elle oynadığının VAR ile tespit edilerek golün iptal edilmesi kararı tartışma yarattı.

Pozisyonu yorumlayan eski hakem Erman Toroğlu; "Pelkas'ın vuruşu mükemmeldi. Ancak golden evvel bir Fenerbahçeli futbolcunun top göğsünün sağ tarafına geliyor, o sırada oyuncunun eli açılıyor. Topun şiddeti ve gelişine göre değerlendirme yapıyorum; %100 kolla oynadı diyemiyorum. Kola gelmedi fikrim daha fazla."

"Bizim görmediğimiz farklı bir açı varsa, doğru karar vermiş olabilirler. Ancak bence bizim izlediğimiz görüntülere göre verdiler. Zaten hakemin vücut dili değişti, aklı penaltıda kaldı." ifadelerinde bulundu.

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